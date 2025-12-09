Grande Fratello semifinale durissima | cinque eliminazioni in una sola serata

La semifinale del Grande Fratello andata in onda lunedì 8 dicembre è stata caratterizzata da una serata intensa e ricca di emozioni, con cinque eliminazioni che hanno sconvolto concorrenti e pubblico. Un appuntamento che ha testato la resistenza dei partecipanti e tenuto gli spettatori con il fiato sospeso fino all'ultimo momento.

La semifinale del Grande Fratello, trasmessa lunedì 8 dicembre, non ha lasciato un attimo di tregua né ai concorrenti né ai telespettatori. Fin dall’inizio si è capito che sarebbe stata una puntata intensa, scandita da eliminazioni a catena e decisioni rapide. In poche ore la Casa ha perso ben cinque concorrenti, un ritmo che ha trasformato la semifinale in un vero percorso a ostacoli. Il primo televoto della serata ha visto sfidarsi Domenico D’Alterio, Francesca Carrara, Rasha Younes e Simone De Bianchi. La regola era chiara: i due meno votati avrebbero lasciato immediatamente la Casa. Il primo a uscire è stato Simone, fermo al dieci per cento delle preferenze. 🔗 Leggi su Tivvusia.com © Tivvusia.com - Grande Fratello, semifinale durissima: cinque eliminazioni in una sola serata

