Grande Fratello riassunto semifinale 8 dicembre | i finalisti e gli eliminati

Nella semifinale del Grande Fratello 2025, trasmessa l'8 dicembre, si sono svolti importanti eliminazioni e passaggi in finale. La dodicesima puntata, condotta da Simona Ventura, ha decretato i finalisti e i concorrenti eliminati, segnando un momento cruciale nel percorso del reality. Ecco un riepilogo degli eventi più significativi della serata.

Eliminazioni e passaggi in finale hanno segnato la dodicesima puntata del Grande Fratello 2025, la semifinale del reality condotto da Simona Ventura. A inizio puntata si è conosciuto l'esito del televoto aperto al termine della puntata di lunedì 1 dicembre. Il primo eliminato dunque è stato. 🔗 Leggi su Today.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Grande Fratello. . Grazia va al televoto e sceglie di portare con sè Rasha #GrandeFratello - facebook.com Vai su Facebook

Il pubblico ha deciso che a dover abbandonare la Casa di #GrandeFratello è Donatella Vai su X

Grande Fratello, eliminazioni e commenti della semifinale (8 dicembre) - Scopri i dettagli della semifinale del Grande Fratello, con eliminazioni sorprendenti e un'edizione che ha deluso molti spettatori. Riporta mondotv24.it