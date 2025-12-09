Grande Fratello Rasha prende le distanze da Omer e lui la attacca | È una giocatrice
Rasha e Omer si sono detti addio al Grande Fratello, cosa è successo durante la semifinale del reality. Ieri sera Rasha Younes è stata eliminata al Grande Fratello, mentre era ancora nella casa però ha avuto un confronto con Omer Elomari per parlare del loro rapporto. Niente faccia a faccia, lui era in confessionale lei in un’altra stanza, entrambi hanno detto la loro in merito alla crisi che ha portato alla frattura della loro frequentazione. Alla conduttrice l’ex gieffina, tra le varie cose, ha detto: “Questa storia è una conoscenza, io non ho mai parlato d’amore, come lui non ha mai parlato d’amore. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com
SIMONA VENTURA HA SCELTO GLI OPINIONISTI DEL GRANDE FRATELLO: ECCO CHI SONO
Installate telecamere T-Red in Brianza: multe automatiche fino a 666 euro grazie al “Grande Fratello” di Malcantone
GRANDE FRATELLO: SIMONA VENTURA PRESENTA IL CAST E SVELA CHE STAVA PER SVENIRE
Benedetta è Benedetta, è una persona che mi ha dato tanto, l'ho detto anche in diretta". Dopo la semifinale del Grande Fratello, Domenico D'Alterio non ha nascosto il suo turbamento per l'eliminazione di Benedetta Stocchi. Seduto con Giulia Soponariu, ha pa - facebook.com Vai su Facebook
Il televoto è ufficialmente aperto: scegli chi vuoi in finale tra Domenico e Omer #GrandeFratello Vai su X
Grande Fratello 2025, la semifinale: Omer e Rasha al capolinea, eliminazioni e finalisti ufficiali - Tra relazioni scoppiate e addii inattesi, la penultima puntata del reality si trasforma in un susseguirsi di colpi di scena, preparandosi per il gran finale ... Da oggi.it
Mourinho sfida Conte e non accetta quel tipo di narrazione: «Antonio si fa sempre fare squadre forti. Assenze ... juventusnews24.com
Scuola all’aperto, cosa funziona davvero: i dati sorprendenti dello studio su 145 plessi del Fvg juventusnews24.com
Restyling dal basso ai Quartieri Spagnoli, rinasce lo slargo di via Santa Caterina 2anews.it
Fiume di persone per le luci d'artista nel napoletano: "Una festa dell’Immacolata che non dimenticheremo mai" 2anews.it
"Così sono scomparsi i Neanderthal", lo svela uno studio a guida italiana ilgiornaleditalia.it
Forbidden fruit 2, replica puntata del 9 dicembre in streaming | Video Mediaset superguidatv.it