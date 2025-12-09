Grande Fratello Rasha prende le distanze da Omer e lui la attacca | È una giocatrice

Rasha e Omer si sono detti addio al Grande Fratello, cosa è successo durante la semifinale del reality. Ieri sera Rasha Younes è stata eliminata al Grande Fratello, mentre era ancora nella casa però ha avuto un confronto con Omer Elomari per parlare del loro rapporto. Niente faccia a faccia, lui era in confessionale lei in un’altra stanza, entrambi hanno detto la loro in merito alla crisi che ha portato alla frattura della loro frequentazione. Alla conduttrice l’ex gieffina, tra le varie cose, ha detto: “Questa storia è una conoscenza, io non ho mai parlato d’amore, come lui non ha mai parlato d’amore. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

