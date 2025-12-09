Grande Fratello Omer Elomari su Rasha Younes | La volevo in finale provavo qualcosa per lei VIDEO

Dispiaciuto per la fine della storia con Rasha Younes, Omer Elomari si è lasciato andare a uno sfogo con Giulia Soponariu in cui ha chiarito la sua posizione e rivelato di essere dispiaciuto per l'eliminazione della donna. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Grande Fratello, Omer Elomari su Rasha Younes: "La volevo in finale, provavo qualcosa per lei" (VIDEO)

SIMONA VENTURA HA SCELTO GLI OPINIONISTI DEL GRANDE FRATELLO: ECCO CHI SONO

Installate telecamere T-Red in Brianza: multe automatiche fino a 666 euro grazie al “Grande Fratello” di Malcantone

GRANDE FRATELLO: SIMONA VENTURA PRESENTA IL CAST E SVELA CHE STAVA PER SVENIRE

Benedetta è Benedetta, è una persona che mi ha dato tanto, l'ho detto anche in diretta". Dopo la semifinale del Grande Fratello, Domenico D'Alterio non ha nascosto il suo turbamento per l'eliminazione di Benedetta Stocchi. Seduto con Giulia Soponariu, ha pa - facebook.com Vai su Facebook

Il televoto è ufficialmente aperto: scegli chi vuoi in finale tra Domenico e Omer #GrandeFratello Vai su X

Grande Fratello, rottura tra Rasha e Omer prima dell’eliminazione: “Mai parlato d’amore” - Ieri sera durante la semifinale del Grande Fratello c'è stato un confronto tra Rasha Younes e Omer Elomari ed entrambi hanno precisato che la loro era una ... Lo riporta ilsipontino.net