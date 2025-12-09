Grande Fratello Omer Elomari su Rasha Younes | La volevo in finale provavo qualcosa per lei VIDEO
Dispiaciuto per la fine della storia con Rasha Younes, Omer Elomari si è lasciato andare a uno sfogo con Giulia Soponariu in cui ha chiarito la sua posizione e rivelato di essere dispiaciuto per l'eliminazione della donna. 🔗 Leggi su Comingsoon.it
SIMONA VENTURA HA SCELTO GLI OPINIONISTI DEL GRANDE FRATELLO: ECCO CHI SONO
Installate telecamere T-Red in Brianza: multe automatiche fino a 666 euro grazie al “Grande Fratello” di Malcantone
GRANDE FRATELLO: SIMONA VENTURA PRESENTA IL CAST E SVELA CHE STAVA PER SVENIRE
Benedetta è Benedetta, è una persona che mi ha dato tanto, l'ho detto anche in diretta". Dopo la semifinale del Grande Fratello, Domenico D'Alterio non ha nascosto il suo turbamento per l'eliminazione di Benedetta Stocchi. Seduto con Giulia Soponariu, ha pa - facebook.com Vai su Facebook
Il televoto è ufficialmente aperto: scegli chi vuoi in finale tra Domenico e Omer #GrandeFratello Vai su X
Grande Fratello, rottura tra Rasha e Omer prima dell’eliminazione: “Mai parlato d’amore” - Ieri sera durante la semifinale del Grande Fratello c'è stato un confronto tra Rasha Younes e Omer Elomari ed entrambi hanno precisato che la loro era una ... Lo riporta ilsipontino.net
Mercoledì 10 dicembre, alla Camera, conferenza stampa “Prendersi cura oltre la clinica in HIV" ilgiornaleditalia.it
Cantiere ex cinema Eden e palazzo Massangioli: visite guidate il 12 dicembre ilgiornaleditalia.it
La stanza di Marvin, Leonardo DiCaprio ricorda Diane Keaton: "Aveva una risata contagiosa" comingsoon.it
"Rapporto contrattuale è finito". Lite in diretta tv tra Valeria Marini e Pierluigi Diaco: cosa è successo ilgiornale.it
Marcell Jacobs, Mei: “Stupito e preoccupato dalle sue parole” lapresse.it
Quando esce la stagione di uno splendido errore 3 su Netflix jumptheshark.it