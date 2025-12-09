Grande Fratello le pagelle dell' ultima puntata
La semifinale di ieri sera ha offerto dinamiche accese, rivelazioni, qualche figuraccia evitabile e tante conferme. Ecco, punto per punto, ciò che è emerso. Francesca vs Donatella. È ormai assodato che quanto accaduto la scorsa settimana sia stato gravissimo. Ancora più grave è stato vedere Francesca ridere di battute – tutt’altro che divertenti – pronunciate da Simone, senza prendere posizione né intervenire come madre. Detto ciò, l’argomento può considerarsi chiuso: come ha ricordato Sonia Bruganelli, non è semplice affrontare un contesto del genere in coppia madre-figlio, e forse anche Donatella, nei panni di una concorrente con un figlio nella Casa, si sarebbe ritrovata in una situazione simile. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Argomenti simili trattati di recente
Cinque concorrenti sono stati eliminati nella puntata del Grande Fratello: Simone, Francesca, Benedetta, Donatella e Rasha hanno perso al televoto e sono stati costretti a lasciare la casa a un passo dalla finale Chi sono i concorrenti in finale: https://fanpa.ge/ - facebook.com Vai su Facebook
Il televoto è ufficialmente aperto: scegli chi vuoi in finale tra Domenico e Omer #GrandeFratello Vai su X
Grande Fratello, le pagelle della semifinale: Rasha paga pegno (4), Simona Ventura non coglie le occasioni (5,5), Dolce protagonista (8) - Il Grande Fratello sta giungendo al termine e Simona Ventura mette il turbo per la penultima puntata: eliminazioni una dietro l'altra, finalisti, ... Da msn.com