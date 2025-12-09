Grande Fratello le pagelle della semifinale | Simona Ventura al veleno 8 Rasha esce in disGrazia 2

La semifinale del Grande Fratello si è conclusa tra tensioni, eliminazioni e momenti di alta tensione. Simona Ventura si distingue con giudizi severi, mentre Rasha lascia la casa in modo disgraziato. Tra veleni e invidie, la puntata si avvicina alla finalissima, lasciando dietro di sé un clima carico di emozioni e polemiche.

Il Grande Fratello di Simona Ventura si avvicina alla finale, in una puntata di eliminazioni, veleni, invidie e un minuto di silenzio che dice meno di quello che gli autori vorrebbero E semifinale fu. Solo una puntata separa ormai la diciannovesima edizione del Grande Fratello dalla sua conclusione, prevista per lunedì 20 dicembre. A intascarsi la bellezza di 110mila euro sarà uno tra Giulia, Jonas, Anita, Grazia e, ma questo lo scopriremo solo al prossimo giro, uno tra Omer e Domenico. L'ultimo televoto flash della puntata infatti, quello che avrebbe dovuto decretare un finalista tra i due, è slittato alla settimana prossima perché tra un po' partiva Mattino Cinque. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Grande Fratello, le pagelle della semifinale: Simona Ventura al veleno (8), Rasha esce in disGrazia (2)

