La semifinale del Grande Fratello Nip, trasmessa lunedì 8 dicembre e condotta da Simona Ventura, ha visto l’eliminazione di sette concorrenti e momenti di grande tensione. L’evento segna l’ultimo passaggio prima della finalissima, con i concorrenti impegnati in sfide e confronti decisivi per il loro percorso nel reality.

Lunedì 8 dicembre è andata in onda la semifinale del Grande Fratello: l’edizione Nip, condotta da Simona Ventura, sta per volgere al termine. Sono stati eliminati ben cinque concorrenti, ed è stato un susseguirsi di colpi di scena e di momenti di tensione. Tra i temi su cui è stata incentrata la puntata anche il confronto “finale” tra Omer Elomari e Rasha Younes: una frattura insanabile, giudicata però come “strategia”. Ecco le nostre pagelle. Sfilza di eliminati. Voto: 7. Ormai il gioco è fatto, i dadi sono tratti, l’inchiostro asciutto: la semifinale del Grande Fratello ci porta dritti al termine di un’edizione che avrebbe dovuto (e potuto) dare di più. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Grande Fratello, le pagelle della semifinale: sfilza di eliminati (7), Ventura impaziente (6)

