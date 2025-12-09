Grande Fratello Cristina Plevani irrompe sul comportamento di Rasha
Cristina Plevani si pronuncia sull'atteggiamento di Rasha nei confronti di Omer, suscitando discussioni e riflessioni tra i fan del Grande Fratello. La sua opinione mette in luce le dinamiche interpersonali all’interno della casa, alimentando il dibattito sui comportamenti dei concorrenti e sulle relazioni che si sviluppano nel reality.
nei confronti di Omer post puntata. Grande Fratello, Cristina Plevani, opinionista della nuova edizione del reality show nelle ultime ore é intervenuta con un recap della puntata andata in onda ieri sera dove il televoto ha visto uscire Rasha mentre Omer si trova ad un passo dalla vittoria. Leggi anche Inarrestabile GIORGIA: il nuovo album "G" debutta al #1 della classifica album La Plevani sul suo account Instagram é intervenuta rivelando: "Rasha-Omer: Finita la puntata mi sono avvicinata a lei e le ho detto "ti sei fatta un autogol clamoroso e ti sei giocata la finale".
Grande Fratello. . Subito dopo la puntata, Giulia e Grazia si lasciano andare alle emozioni #GrandeFratello
Il televoto è ufficialmente aperto: scegli chi vuoi in finale tra Domenico e Omer #GrandeFratello
