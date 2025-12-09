Grande Fratello colpo di scena | Benedetta si dichiara a Domenico e arriva la reazione dell’ex Valentina
Nel corso della puntata del Grande Fratello, Bendetta Stocchi si dichiara a Domenico D’Altiero mentre l’ex compagna Valentina Piscopo commenta sui social. 🔗 Leggi su Comingsoon.it
Argomenti simili trattati di recente
Cinque concorrenti sono stati eliminati nella puntata del Grande Fratello: Simone, Francesca, Benedetta, Donatella e Rasha hanno perso al televoto e sono stati costretti a lasciare la casa a un passo dalla finale Chi sono i concorrenti in finale: https://fanpa.ge/ - facebook.com Vai su Facebook
Il televoto è ufficialmente aperto: scegli chi vuoi in finale tra Domenico e Omer #GrandeFratello Vai su X
Semifinale del Grande Fratello, un colpo di scena in arrivo: Elodie nella Casa? - Grande Fratello, tutto pronto per la semifinale: Elodie potrebbe entrare nella Casa per un incontro a sorpresa. Secondo notizie.it