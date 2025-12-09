Grande Fratello chi sono gli eliminati e chi i finalisti | il colpo di scena

La semifinale del Grande Fratello 2025 ha regalato emozioni e colpi di scena, determinando chi accederà alla finalissima e chi invece dovrà lasciare il reality. Tra eliminazioni sorprendenti e finalisti ancora in bilico, la serata ha mantenuto alta la suspense, chiudendo un'edizione ricca di tensione e momenti decisivi.

News Tv. La semifinale del Grande Fratello 2025 è stata una delle serate più intense dell’intera edizione, caratterizzata da un ritmo serrato e da decisioni fondamentali a pochi giorni dalla conclusione del reality. La conduzione di Simona Ventura ha dato il via alla puntata con un riferimento cinematografico d’impatto, mentre gli equilibri all’interno della Casa sono stati messi a dura prova da eliminazioni a raffica e da televoti decisivi. Il pubblico si è trovato più volte chiamato a votare, influenzando direttamente il destino dei concorrenti rimasti in gara. Leggi anche: Chi vuol essere milionario, chi è il primo campione Filippo e il rimpianto di Gerry Tensione alle stelle durante la semifinale. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Grande Fratello, chi sono gli eliminati e chi i finalisti: il colpo di scena

Altre letture consigliate

Il televoto è ufficialmente aperto: scegli chi vuoi in finale tra Domenico e Omer #GrandeFratello Vai su X

Il televoto è ufficialmente aperto: scegli chi vuoi in finale tra Domenico e Omer #GrandeFratello - facebook.com Vai su Facebook

Grande Fratello: Simone, Francesca, Benedetta, Donatella e Rasha eliminati, chi sono i finalisti - Cinque concorrenti sono stati eliminati nella puntata del Grande Fratello di lunedì 8 dicembre. Segnala fanpage.it