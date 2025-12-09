Grande Fratello Benedetta innamorata di Domenico | Quando ti vedo mi batte forte il cuore
Benedetta Stocchi e Domenico D’Alterio sono solo amici? Lei dopo l’eliminazione svela cosa prova davvero per il gieffino. Le strade di Benedetta Stocchi e Domenico D’Alterio si sono divise ieri sera al Grande Fratello, lei infatti è stata eliminata durante la semifinale, si ricongiungeranno dopo il reality? Entrambi hanno manifestato il desiderio di continuare a frequentarsi fuori, nessuno però ha creduto al fatto che vogliano farlo solo come amici. In studio dopo l’eliminazione Simona Ventura le ha detto: “ Ti ho voluta qui vicino a me, perché adesso dopo tutti questi mesi mi devi proprio dire la verità. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com
SIMONA VENTURA HA SCELTO GLI OPINIONISTI DEL GRANDE FRATELLO: ECCO CHI SONO
Installate telecamere T-Red in Brianza: multe automatiche fino a 666 euro grazie al “Grande Fratello” di Malcantone
GRANDE FRATELLO: SIMONA VENTURA PRESENTA IL CAST E SVELA CHE STAVA PER SVENIRE
Grande Fratello. . Subito dopo la puntata, Giulia e Grazia si lasciano andare alle emozioni #GrandeFratello Guarda il video completo: https://mdst.it/Lo-sconforto-di-Giulia-e-Grazia - facebook.com Vai su Facebook
Il televoto è ufficialmente aperto: scegli chi vuoi in finale tra Domenico e Omer #GrandeFratello Vai su X
Benedetta Stocchi si è dichiarata innamorata di Domenico al GF? L’ammissione e il suggerimento dietro le quinte - Benedetta Stocchi si è realmente dichiarata a Domenico D’Alterio durante l’ultima puntata del Grande Fratello? Secondo fanpage.it
