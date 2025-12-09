Dalla 'sintonia' al 'mi batte il cuore': Benedetta cede alle pressioni dello studio e svela i suoi veri sentimenti durante la semifinale del reality show. Valentina risponde con una storia condivisa su Instagram Quella tra Domenico D'Alterio e Benedetta Stocchi è stata senza dubbio una delle dinamiche più chiacchierate di questa edizione del Grande Fratello. Un rapporto che, puntata dopo puntata, si è trasformato in qualcosa di più profondo di una semplice amicizia, al punto da mettere in crisi la storia d'amore del gieffino con Valentina Piscopo. La compagna di Domenico è infatti entrata più volte nella Casa per chiedere al fidanzato di prendere le distanze da Benedetta. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Grande Fratello, Benedetta confessa: "Per Domenico mi batte il cuore’. La replica di Valentina