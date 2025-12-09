Grande Fratello 2025 tra Omer e Rasha è davvero finita? | Video Mediaset
Durante la semifinale del Grande Fratello 2025, si è approfondita la crisi tra Omer e Rasha, alimentando i dubbi sulla fine della loro relazione. La 'ship' Rashmer sembra aver raggiunto un punto di svolta, lasciando i fan in attesa di scoprire cosa succederà tra i due concorrenti.
Durante la semifinale del Grande Fratello 2025 spazio anche alla crisi in corso tra Omer e Rasha. La ship Rashmer è davvero giunta al capolinea? Grande Fratello 2025, Omer e Rasha in crisi nella casa. E’ finito l’idillio dei Rashmer nella casa del Grande Fratello 2025? Nell’ultima settimana Omer e Rasha si sono allontanati arrivando ai ferri corti dopo una serie di litigi ed incomprensioni di coppia. Secondo Rasha, Omer sarebbe troppo pesante, mentre il concorrente siriano è convinto che la gieffina abbia solo agito di strategia e di gioco. In mistery Rasha parlando del rapporto con Omer chiarisce: “ questa storia è una conoscenza. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
