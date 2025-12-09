Grande Fratello 2025 sondaggio televoto ultim’ora | chi va in finale e percentuali

Ecco le ultime novità sul televoto del Grande Fratello 2025: in seguito alla semifinale, Grazia si è qualificata come quarta finalista con il 70.31%, mentre Rasha è stata eliminata con il 29%. Aggiornamenti in tempo reale sui risultati del televoto e le percentuali aggiornate.

AGGIORNAMENTO secondo televoto flash della semifinale: la quarta finalista è Grazia con il 70.31%. Rasha è stata eliminata con il 29.69%. Il quinto finalista verrà eletto durante la finale, in onda il 15 dicembre 2025: a contendersi il posto sono Domenico e Omer. Il sondaggio di questo televoto del Grande Fratello è presente qui di seguito. AGGIORNAMENTO: hanno perso al televoto flash della semifinale Donatella e Benedetta. Invece, Anita è diventata la terza finalista di questa edizione. Qui le percentuali: Anita 55.59 %, Benedetta 31.59% e Donatella 12.89%. La semifinale del Grande Fratello 2025 è iniziata con l’annuncio di Simona Ventura: solo tre posti erano liberi per la finale. 🔗 Leggi su Latuafonte.com © Latuafonte.com - Grande Fratello 2025 sondaggio televoto ultim’ora: chi va in finale e percentuali

