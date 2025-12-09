Grande Fratello 2025 sondaggio in diretta televoto ultim’ora | chi va in finale

La semifinale del Grande Fratello 2025 si è aperta con l'annuncio di Simona Ventura, rivelando che solo tre concorrenti accederanno alla finale. Il televoto in diretta ha determinato gli ultimi protagonisti di questa edizione, suscitando grande interesse tra i telespettatori e alimentando le aspettative sulla finalissima.

La semifinale del Grande Fratello 2025 è iniziata con l’annuncio di Simona Ventura: solo tre posti erano liberi per la finale. In tutto sono cinque i finalisti che approdano nell’ultima fase di questa edizione del reality show di Canale 5. Due di loro sono già stati eletti nelle settimane precedenti, ovvero Giulia Soponariu e Jonas Pepe. Ed ecco che tutti gli altri, fatta eccezione per Francesca e Simone, che sono stati eliminati sempre in quel televoto, si ritrovano ora a lottare per il posto in finale. Rasha Younes, Domenico D’Alterio, Donatella Mercoledisanto, Grazia Kendi, Omer Elomari e Benedetta Stocchi si stanno giocando tutto. 🔗 Leggi su Latuafonte.com © Latuafonte.com - Grande Fratello 2025 sondaggio in diretta televoto ultim’ora: chi va in finale

