Grande Fratello 2025 Rasha spiazza su Omer | gesto e richiesta

La semifinale del Grande Fratello 2025 (lunedì 8 dicembre) sembrava aver chiuso la parentesi tra Rasha Younes e Omer Elomari con un addio carico di tensione. E invece, poche ore dopo l'uscita, l'ex gieffina sorprende tutti: mosse social, messaggi ai fan e una richiesta esplicita per sostenere il percorso del concorrente ancora in gara. Un ribaltamento che riapre il dossier "Rashmer" e accende il conto alla rovescia verso la finale. Il fuori onda tra Domenico e Benedetta in semifinale Grande Fratello 2025: furia, nomination e l'addio di Rasha Younes. In puntata Rasha è finita nella bufera. Dopo giorni di nervi scoperti con Omer, ha ammesso che avrebbe voluto fare il suo nome all'ultima nomination "per dargli la chance" di volare in finale; poi ha scelto di nominare se stessa, complicando la propria posizione.

