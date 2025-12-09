Grande Fratello 2025 news ultim’ora | eliminato e nomination di ieri sera 8 dicembre dodicesima puntata

Superguidatv.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ecco le ultime novità sulla dodicesima puntata del Grande Fratello 2025, andata in onda l'8 dicembre. Durante la semifinale, sono stati annunciati l'eliminato e le nomination, segnando un momento cruciale del reality condotto da Simona Ventura su Canale 5.

E’ calato il sipario sulla semifinale  Grande Fratello 2025, il reality show condotto da Simona Ventura su Canale 5. Vediamo nel dettaglio tutto quello che è successo nella puntata del GF andata in onda  lunedì 8 dicembre 2025  con le ultime news. Il racconto della diretta della 12a puntata del Grande Fratello 2025 di lunedì 8 dicembre. La dodicesima puntata del Grande Fratello 2025  di  lunedì 8 dicembre 2025 di Simona Ventura  inizia col botto. La conduttrice, infatti, comunica ai telespettatori che sarà una semifinale infuocata con due televoti flash e tante sorprese. Prima il verdetto del televoto del pubblico chiamato a scegliere chi salvare tra Rasha, Domenico, Simone e Francesca. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

grande fratello 2025 news ultim8217ora eliminato e nomination di ieri sera 8 dicembre dodicesima puntata

© Superguidatv.it - Grande Fratello 2025, news ultim’ora: eliminato e nomination di ieri sera 8 dicembre, dodicesima puntata

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

grande fratello 2025 newsGrande Fratello (8 dicembre), riassunto semifinale: Grazia e Anita in finale, Rasha fuori tra le accuse, due concorrenti in bilico - La semifinale del Grande Fratello di lunedì 8 dicembreè stata densa di colpi di scena: si completa il cast di finalisti tra colpi di scena, televoti flash e le ultime nomination ... Da libero.it

Cerca Video su questo argomento: Grande Fratello 2025 News