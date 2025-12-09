Grande Fratello 2025 news ultim’ora | eliminato e nomination di ieri sera 8 dicembre dodicesima puntata
Ecco le ultime novità sulla dodicesima puntata del Grande Fratello 2025, andata in onda l'8 dicembre. Durante la semifinale, sono stati annunciati l'eliminato e le nomination, segnando un momento cruciale del reality condotto da Simona Ventura su Canale 5.
E’ calato il sipario sulla semifinale Grande Fratello 2025, il reality show condotto da Simona Ventura su Canale 5. Vediamo nel dettaglio tutto quello che è successo nella puntata del GF andata in onda lunedì 8 dicembre 2025 con le ultime news. Il racconto della diretta della 12a puntata del Grande Fratello 2025 di lunedì 8 dicembre. La dodicesima puntata del Grande Fratello 2025 di lunedì 8 dicembre 2025 di Simona Ventura inizia col botto. La conduttrice, infatti, comunica ai telespettatori che sarà una semifinale infuocata con due televoti flash e tante sorprese. Prima il verdetto del televoto del pubblico chiamato a scegliere chi salvare tra Rasha, Domenico, Simone e Francesca. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Grande Fratello. . Grazia va al televoto e sceglie di portare con sè Rasha #GrandeFratello - facebook.com Vai su Facebook
Il pubblico ha deciso che a dover abbandonare la Casa di #GrandeFratello è Donatella Vai su X
Grande Fratello (8 dicembre), riassunto semifinale: Grazia e Anita in finale, Rasha fuori tra le accuse, due concorrenti in bilico - La semifinale del Grande Fratello di lunedì 8 dicembreè stata densa di colpi di scena: si completa il cast di finalisti tra colpi di scena, televoti flash e le ultime nomination ... Da libero.it