Grande Fratello 2025 | i nominati della settimana e le nomination di ieri sera 8 dicembre | Video Mediaset

Nella dodicesima puntata del Grande Fratello 2025, trasmessa l’8 dicembre, sono stati svelati i nominati della settimana. Il momento delle nomination, fondamentale per l’andamento del reality, ha coinvolto i concorrenti in un confronto diretto che potrebbe influenzare le prossime dinamiche del gioco. Ecco tutti i dettagli delle nomination e i video correlati.

Nomination Grande Fratello dell’8 dicembre 2025 12a puntata. Durante la dodicesima puntata del Grande Fratello 2025 non può mancare il momento delle nomination. Un momento davvero particolare visto che, per eleggere gli ultimi due finalisti del Grande Fratello, Simona Ventura introduce una novità. I concorrenti rimasti in Casa hanno 30 secondi per scrivere su un foglio il nome di chi vogliono mandare in Finale. e stavolta possono votare anche loro stessi. Si parte con: Jonas che vota Grazia sottolineando: “ sei cambiata tanto. Prima mi stavi sulle pa*** e oggi ti cerco, mi fa piacere parlare con te e starti vicino “;. 🔗 Leggi su Superguidatv.it