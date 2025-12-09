Grande Fratello 2025 gli eliminati della semifinale Omer e Rasha si lasciano
Nel Grande Fratello 2025, la semifinale ha portato a una serie di eliminazioni che riducono ulteriormente il cast. Omer e Rasha sono stati eliminati, lasciando in gara solo sei concorrenti. La tensione cresce in vista della finale della prossima settimana, con i partecipanti che si contendono il titolo e il premio finale.
Raffica di eliminazioni in vista della finale della prossima settimana: sono rimasti in casa soltanto in 6. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Altre letture consigliate
Il televoto è ufficialmente aperto: scegli chi vuoi in finale tra Domenico e Omer #GrandeFratello Vai su X
Il televoto è ufficialmente aperto: scegli chi vuoi in finale tra Domenico e Omer #GrandeFratello - facebook.com Vai su Facebook
Grande Fratello 2025, gli eliminati della semifinale, Omer e Rasha si lasciano - Cos'è successo nella puntata dell'8 dicembre del Grande Fratello, gli eliminati della semifinale, il rapporto tra Omer e Rasha, la scelta dei finalisti ... Si legge su gazzetta.it