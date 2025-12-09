Grande Fratello 2025 chi sono i finalisti | eliminati e nominati dell’8 dicembre

Il 8 dicembre 2025 si è svolta la semifinale del Grande Fratello, con eliminazioni e nomine che hanno determinato i finalisti di questa edizione. Come di consueto, la puntata si è conclusa con la Casa svuotata, lasciando i concorrenti in attesa di scoprire chi accederà alla finale e chi dovrà lasciare il programma.

Roma, 8 dicembre 2025 – Tutto all'ultimo. Come ormai accade da qualche edizione, nella semifinale del Grande Fratello la Casa è stata svuotata. Nella puntata di lunedì 8 dicembre a lasciare il reality show sono stati numerosi concorrenti. E questo ha fatto in modo che quella della semifinale fosse una serata particolarmente frastagliata e scandita soprattutto da diversi televoto flash. Che hanno determinato i finalisti e anche chi è stato eliminato definitivamente dal Grande Fratello 2025. La puntata ha inizio con un incoraggiante "Fuoco cammina con me", in pieno stile 'Twin Peaks', scandito dalla conduttrice Simona Ventura.

