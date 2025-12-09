Grande Fratello 2025 chi è uscito ieri sera lunedì 8 dicembre? | Video Mediaset
Nella dodicesima puntata del Grande Fratello 2025, andata in onda lunedì 8 dicembre, si è deciso chi lascia il reality attraverso il televoto. Simona Ventura ha annunciato i risultati ai concorrenti, determinando chi tra loro dovrà abbandonare l’esperienza. Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’eliminato di questa puntata.
Grande Fratello 2025, chi è uscito ieri sera lunedì 8 dicembre 2025? Durante la dodicesima puntata del reality show, Simona Ventura ha comunicato ai concorrenti il verdetto del televoto. Chi vuoi salvare tra Rasha, Simone, Grazia, Domenico e Francesca? Chi è stato eliminato al Grande Fratello? Puntata dell’8 dicembre 2025. Durante la diretta di lunedì 8 dicembre 2025 del Grande Fratello 2025 è tempo di scoprire il verdetto del televoto. A rischio eliminazione Francesca, Simone, Rasha e Domenico. In vista della finale questa settimana sono due i concorrenti eliminati dal pubblico attraverso il televoto. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
