Lunedì 8 dicembre si è svolto un televoto flash nel Grande Fratello 2025, determinando chi sarebbe stato eliminato e chi avrebbe conquistato un posto in finale. Attraverso il sistema del telefono rosso, Simona Ventura ha aperto le votazioni, avvicinando sempre di più la conclusione di questa edizione e la proclamazione del vincitore.

La finale del Grande Fratello 2025 è sempre più vicino e per decidere chi potrà accedervi, Simona Ventura apre un televoto flash tramite il sistema del telefono rosso collegato direttamente con lo studio. Chi risponde scopre se dovrà affrontare il televoto flash oppure se sarà salvo. Tra i 7 gieffini che si sono candidati, solo tre finiranno al televoto lampo e il più votato diventerà il nuovo finalista. Grande Fratello 2025, televoto flash nella semifinale. Durante il sistema del telefono rosso del Grande Fratello 2025 Benedetta è la prima a rispondere e di conseguenza la prima candidata alla eliminazione, ma ha una grande possibilità: salvare uno dei compagni d’avventura e decide di salvare Domenico. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Grande Fratello 2025, chi è stato eliminato al televoto flash di lunedì 8 dicembre e chi è finalista? | Video Mediaset

