Grande Fratello 2025 chi è il quarto FINALISTA di ieri sera lunedì 8 dicembre 2025? Grazia batte Rasha | Video Mediaset

Ieri sera, lunedì 8 dicembre 2025, il Grande Fratello ha decretato il quarto finalista attraverso un televoto flash. Con il sistema dei piramidali, la sorte ha deciso che Grazia è la prima concorrente a rischio eliminazione, battendo Rasha. La puntata ha tenuto gli spettatori con il fiato sospeso, avvicinando ulteriormente la tanto attesa finale.

Un ultimo televoto flash separa i concorrenti dalla finale del Grande Fratello 2025. Con il sistema dei piramidali la sorte decide che la prima concorrente a rischio eliminazione è Grazia. La concorrente decide di sfidare al televoto Rasha. Grande Fratello 2025, il verdetto del televoto per il quarto finalista. Durante la semifinale del Grande Fratello 2025 è arrivato il momento di scoprire chi, tra Rasha e Grazia, conquisterà il quarto posto da finalista. Grazia, appassionata fan del reality, sottolinea di aver messo tutta sé stessa in questo percorso e crede di meritare la Finale. Anche Rasha sottolineato il suo impegno, spiegando che, sebbene non sempre apprezzata, è felice di essere arrivata fino a questo punto. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Grande Fratello 2025, chi è il quarto FINALISTA di ieri sera lunedì 8 dicembre 2025? Grazia batte Rasha | Video Mediaset

