Grande Fratello 2025 Benedetta si dichiara a Domenico | il fuori onda shock
La semifinale del Grande Fratello 2025 (lunedì 8 dicembre) ha tirato le fila di una delle dinamiche più discusse. L’avvicinamento tra Benedetta Stocchi e Domenico D’Alterio, nato sotto gli occhi del pubblico mentre fuori dalla Casa la compagna di lui, Valentina Piscopo, prendeva le distanze dal rapporto. In puntata è arrivato il momento del dentro o fuori: Domenico ha superato il televoto, Benedetta è stata battuta da Donatella Mercoledisanto e Anita Mazzotta. Prima di separarsi, però, la conduttrice Simona Ventura ha offerto ai due 60 secondi off, senza microfoni né telecamere. Quanto viene pagata Simona Ventura Grande Fratello 2025: amicizia o qualcosa di più?. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it
SIMONA VENTURA HA SCELTO GLI OPINIONISTI DEL GRANDE FRATELLO: ECCO CHI SONO
Installate telecamere T-Red in Brianza: multe automatiche fino a 666 euro grazie al “Grande Fratello” di Malcantone
GRANDE FRATELLO: SIMONA VENTURA PRESENTA IL CAST E SVELA CHE STAVA PER SVENIRE
#GrandeFratello dump: la semifinale - facebook.com Vai su Facebook
Il televoto è ufficialmente aperto: scegli chi vuoi in finale tra Domenico e Omer #GrandeFratello Vai su X
Grande Fratello, Benedetta ammette di provare un sentimento per Domenico e arriva la replica della ex compagna di lui - Ieri sera, lunedì 8 dicembre, è andata in onda su Canale 5 la semifinale del Grande Fratello. Lo riporta ilmattino.it
Alice Campello e Alvaro Morata: Si parlava di presunta crisi, ecco cosa hanno detto i due ildifforme.it
Ballando con le stelle, è scontro tra Nancy Brilli e Rossella Erra: chi ha ragione? ildifforme.it
Genshin impact 6.3 il boss svelato offre la sfida desiderata ai giocatori jumptheshark.it
I giochi tv sono tornati (e non sono più come te li ricordi) zon.it
Costa «piange» per le minacce Usa. E il Pd invoca un gran corteo pro Ue laverita.info
Dieci party di dicembre accendono il Circus beatclub Brescia sbircialanotizia.it