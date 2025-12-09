Grande Fratello 2025 Benedetta si dichiara a Domenico | il fuori onda shock

La semifinale del Grande Fratello 2025 (lunedì 8 dicembre) ha tirato le fila di una delle dinamiche più discusse. L’avvicinamento tra Benedetta Stocchi e Domenico D’Alterio, nato sotto gli occhi del pubblico mentre fuori dalla Casa la compagna di lui, Valentina Piscopo, prendeva le distanze dal rapporto. In puntata è arrivato il momento del dentro o fuori: Domenico ha superato il televoto, Benedetta è stata battuta da Donatella Mercoledisanto e Anita Mazzotta. Prima di separarsi, però, la conduttrice Simona Ventura ha offerto ai due 60 secondi off, senza microfoni né telecamere. Quanto viene pagata Simona Ventura Grande Fratello 2025: amicizia o qualcosa di più?. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

