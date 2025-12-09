Grande Fratello 2025 Anita contro Rasha | con Omer è solo strategia | Video Mediaset

Durante la semifinale del Grande Fratello 2025, Anita Mazzotta ha espresso dubbi sulla relazione tra Rasha e Omer, sottolineando che potrebbe trattarsi solo di una strategia. Il confronto acceso tra le due gieffine ha acceso ulteriormente il dibattito sulla dinamica tra i concorrenti, suscitando interesse e discussioni tra i fan del reality.

La crisi tra Omer e Rasha al Grande Fratello 2025 ha creato dubbi anche in Anita Mazzotta. Durante la semifinale, le due gieffine hanno un accesissimo confronto. Grande Fratello 2025, Anita non crede a Rasha e l'accusa di strategia con Omer. Non è solo Omer a non credere a Rasha nella casa del Grande Fratello 2025, visto che anche Anita Mazzotta ha qualcosa da ridire. La tatuatrice veneta ha infatti notato un improvviso avvicinamento di Rasha ad alcuni concorrenti con cui, fino a poco tempo fa, era in forte contrasto. In particolare si tratta di Simone e Francesca. Per Anita questo avvicinamento sarebbe per il gioco, mentre sulla ship con Omer non ha alcun dubbio "è solo strategia da parte di Rasha" Le parole di Anita fanno scoppiare una durissima lite tra le due che viene sedata dall'intervento tempestivo di Simona Ventura.