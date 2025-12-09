Grana fibra ottica stop a tutti i lavori Strade distrutte caditoie occluse e scarsa sicurezza

Casertanews.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comune di Castel Volturno ha disposto la sospensione immediata dei lavori per la realizzazione delle infrastrutture a servizio degli impianti in fibra ottica sul territorio comunale. La decisione è stata formalizzata con l’ordinanza a firma del Funzionario Francesco Pirozzi.I lavori, affidati. 🔗 Leggi su Casertanews.it

