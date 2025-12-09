Gow Juventus colpo di scena nella corsa al nuovo direttore sportivo | spunta questo nome a sorpresa è un fedelissimo di Comolli! I dettagli

Gow Juventus, l’AD valuta un nuovo profilo come ds: 13 anni al Liverpool e un legame solido, ma l’ultima esperienza è finita con una retrocessione. La corsa alla poltrona di Direttore Sportivo della  Juventus  sembrava ormai una formalità destinata a concludersi con la firma di un dirigente italiano già rodato nel nostro campionato, ma le ultime ore hanno regalato un improvviso e inaspettato ribaltone. Mentre Marco Ottolini attende invano quel segnale definitivo che tarda ad arrivare, l’Amministratore Delegato Damien Comolli sembra aver spostato il suo mirino oltre i confini nazionali, pescando direttamente dal suo passato professionale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

