Gouthier | Matematica in crisi programmi troppo densi Serve meno ma meglio | pochi studenti acquisiscono consapevolezza gli altri restano indietro

L'insegnamento della matematica si trova in difficoltà a causa di programmi troppo sovraccarichi e poco efficaci. Secondo Gouthier, è necessario ridurre il contenuto e focalizzarsi sulla qualità dell'apprendimento, affinché più studenti possano sviluppare una reale consapevolezza e competenza, evitando che molti rimangano indietro.

“ L’insegnamento e l’apprendimento della matematica sono in crisi: solo una minoranza di studenti acquisisce una reale consapevolezza, mentre la maggior parte resta indietro ”. Daniele Gouthier, matematico, formatore e autore di ben conosciuti libri di testo scolastici, saggi e non solo, accende un faro su quella maggioranza di studenti che un po’ in tutti gli ordini di scuola fa fatica a capire la matematica, come dimostrano i dati sempre più scoraggianti sugli apprendimenti della materia, un sommerso nel quale si stenta ad agire in maniera efficace. Ma “ è a questi sommersi che la scuola deve guardare – insiste Gouthier, che è anche docente al Master in Comunicazione della Scienza della Sissa di Trieste – perché nel mondo del lavoro sempre più matematizzato e in una democrazia fondata su temi tecnico-scientifici non possiamo permetterci cittadini privi di alfabetizzazione matematica ”. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

