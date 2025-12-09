Gorgonzola Città del formaggio La sagra golosa da 90mila visitatori protagonista anche in televisione

La Gorgonzola, nota come “Città del formaggio”, celebra la sua tradizionale Sagra nazionale, attirando circa 90.000 visitatori. Quest’anno, l’evento ha ricevuto il riconoscimento di “Sagra di qualità” dall’Unione nazionale delle Pro loco d’Italia e si apre anche al pubblico televisivo, confermando il suo ruolo di protagonista nel panorama gastronomico nazionale.

"Città del formaggio 2025", l’anno del blasone volge al finire, ma si chiude alla grande: la Sagra nazionale del Gorgonzola Dop, cui lo scorso anno è stato attribuito anche il titolo di "Sagra di qualità" dell’ Unione nazionale delle Pro loco d’Italia, va in tv. Sarà protagonista infatti, domani alle 22 su Food Network (canale 33 del digitale terrestre) di una puntata di " Sagre d’Italia ", programma di intrattenimento realizzato proprio in collaborazione con Unpli e dedicato a bellezze, curiosità, storia e soprattutto fiere, sagre ed eccellenze gastronomiche della penisola. Tutti davanti allo schermo, dunque: e una ribalta meritata per la sagra, che, nello scorso settembre, ha portato a Gorgonzola oltre 90 mila visitatori, in arrivo dall’intera zona, da Milano e dall’intera regione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it