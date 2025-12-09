Google | Ue avvia indagine per utilizzo contenuti online per AI

Ildenaro.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Milano, 9 dic. (askanews) – La Commissione europea ha avviato un’indagine Antitrust formale per valutare se Google abbia violato le norme della Ue in materia di concorrenza utilizzando i contenuti degli editori web, nonché i contenuti caricati sulla piattaforma di condivisione video online YouTube, per scopi di intelligenza artificiale. L’indagine, spiega Bruxelles, esaminerà in particolare se Google stia distorcendo la concorrenza imponendo condizioni inique agli editori e ai creatori di contenuti o concedendosi un accesso privilegiato a tali contenuti, mettendo così in una posizione di svantaggio gli sviluppatori di modelli di IA concorrenti. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

