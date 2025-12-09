Google ripara gratis i display difettosi di Pixel 9 Pro 9 Pro XL e Fold | ecco come funziona
Google lancia un programma di riparazione esteso per Pixel 9 Pro, 9 Pro XL e Fold: display difettosi riparati gratuitamente fino a tre anni dall’acquisto, ma solo per alcuni problemi specifici. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net
