Google l’Ue avvia l’indagine dell’antitrust | Contenuti online utilizzati per addestrare l’IA

Secoloditalia.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’ Unione europea ha annunciato di aver avviato un’indagine per valutare se Google abbia violato o no le norme sulla concorrenza, utilizzando contenuti pubblicati online da mass media e altri editori per addestrare e fornire servizi di intelligenza artificiale senza un adeguato compenso. L’indagine antitrust sarà condotta con procedura prioritaria: se confermate, le pratiche sleali si configurerebbero come abuso di posizione dominante. Ribera: progresso non a discapito dei principi della società. “ Stiamo indagando se Google possa aver imposto termini e condizioni ingiusti a editori e creatori di contenuti, mettendo al contempo in una posizione di svantaggio gli sviluppatori di modelli di intelligenza artificiale rivali, in violazione delle norme sulla concorrenza dell’Ue”, ha dichiarato la vicepresidente esecutiva della Commissione con delega all’antitrust, Teresa Ribera. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

google l8217ue avvia l8217indagine dell8217antitrust contenuti online utilizzati per addestrare l8217ia

© Secoloditalia.it - Google, l’Ue avvia l’indagine dell’antitrust: Contenuti online utilizzati per addestrare l’IA

Google avvia il rilascio di Gemini su Android Auto: ecco 5 novità davvero utili alla guida

Google, Ue avvia indagine antitrust sull’uso dei dati per l’intelligenza artificiale

Google: Ue avvia indagine per utilizzo contenuti online per AI