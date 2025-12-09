Google l’Ue avvia l’indagine dell’antitrust | Contenuti online utilizzati per addestrare l’IA

L’ Unione europea ha annunciato di aver avviato un’indagine per valutare se Google abbia violato o no le norme sulla concorrenza, utilizzando contenuti pubblicati online da mass media e altri editori per addestrare e fornire servizi di intelligenza artificiale senza un adeguato compenso. L’indagine antitrust sarà condotta con procedura prioritaria: se confermate, le pratiche sleali si configurerebbero come abuso di posizione dominante. Ribera: progresso non a discapito dei principi della società. “ Stiamo indagando se Google possa aver imposto termini e condizioni ingiusti a editori e creatori di contenuti, mettendo al contempo in una posizione di svantaggio gli sviluppatori di modelli di intelligenza artificiale rivali, in violazione delle norme sulla concorrenza dell’Ue”, ha dichiarato la vicepresidente esecutiva della Commissione con delega all’antitrust, Teresa Ribera. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

