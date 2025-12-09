La Commissione europea ha avviato un’indagine formale Antitrust su Google per presunta violazione delle norme sulla concorrenza. Il gigante del web avrebbe utilizzato i contenuti degli editori online al fine di addestrare i propri software e algoritmi di intelligenza artificiale. Nel mirino ci sono anche alcuni video caricati su YouTube, piattaforma sotto il controllo di Mountain View. Bruxelles punta ad accertare, in particolare, se Google abbia falsato la concorrenza imponendo condizioni contrattuali ingiuste agli editori e ai creatori di contenuti o concedendosi un accesso privilegiato, ponendo così i rivali in condizioni di svantaggio. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Google, l’Ue apre una nuova indagine formale Antitrust