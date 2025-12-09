Google l’Ue apre indagine Antitrust | contenuti usati per addestrare l’Ia

Big Tech torna sotto i riflettori e nel mirino della Ue, di nuovo. Dopo la multa a X, la Commissione europea sfodera un'altra indagine antitrust formale per valutare se Google abbia violato le norme Ue sulla concorrenza utilizzando i contenuti degli editori web, nonché i contenuti caricati sulla piattaforma di condivisione video online YouTube, per.

