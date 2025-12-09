Google ha preso senza adeguato compenso i contenuti per addestrare le IA? L' UE ha aperto un' indagine
Bruxelles indaga sull’uso dei contenuti per addestrare l’IA. Google è accusata di aver applicato delle condizioni sleali verso editori e creatori di contenuti su YouTube. 🔗 Leggi su Dday.it
