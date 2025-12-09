Google Foto la funzione segreta per cancellare l’ex e chi non sopporti dai tuoi ricordi

Scopri la funzione nascosta di Google Foto che ti permette di cancellare facilmente l’ex o chi preferisci eliminare dai tuoi ricordi. Un modo pratico e discreto per riorganizzare le tue fotografie e lasciar andare il passato, rendendo più puliti e sereni i tuoi album digitali.

Dicembre è il mese dei bilanci. Mentre scorrono gli ultimi giorni dell’anno, ci ritroviamo a fare i conti con quello che è stato: i successi, le delusioni, le persone che sono entrate nella nostra vita e quelle che ne sono uscite. E proprio come facciamo noi, anche Google Foto ha deciso di fare il suo recap annuale. Con una differenza sostanziale: questa volta ci dà il potere di scegliere cosa ricordare e, soprattutto, cosa dimenticare. La nuova funzione introdotta nel Recap 2025 di Google Foto rappresenta una piccola rivoluzione nel modo in cui gestiamo i nostri ricordi digitali. Non si tratta solo di un montaggio automatico delle foto migliori dell’anno, ma di uno strumento che riconosce una verità scomoda: non tutte le persone che abbiamo fotografato meritano di finire nel nostro album dei ricordi. 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Google Foto, la funzione segreta per cancellare l’ex (e chi non sopporti) dai tuoi ricordi

Altri contenuti sullo stesso argomento

Rossa perpendicolare. . La nuova funzione AI Mode di Google e le indicazioni di Valditara sull'orientamento scolastico hanno in comune il culto dell’efficientismo di massa. Stop al pensiero autonomo e all’intuizione personale in nome di soluzioni predigerite e - facebook.com Vai su Facebook

"Ottimizzazione traccia Google(TG:e10838).icx" - Results on X | Live Posts & Updates Vai su X

Google Foto, addio alle persone che non vuoi più vedere in un click: la nuova funzione è geniale - Una novità molto interessante è in arrivo per chi usufruisce di Google Foto, servizio di archiviazione per foto e video del colosso del web, che si basa su cloud. Segnala macitynet.it