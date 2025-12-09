Google conferma che non è prevista la pubblicità per l’app di Gemini

Tuttoandroid.net | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nuove indiscrezioni riaccendono il dibattito su un'evoluzione per alcuni inevitabile, ma che richiederà maggiore trasparenza. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net

google conferma che non 232 prevista la pubblicit224 per l8217app di gemini

© Tuttoandroid.net - Google conferma che non è prevista la pubblicità per l’app di Gemini

Android è più sicuro di iOS contro lo spam? Uno studio (di Google) lo conferma