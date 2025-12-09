Gondo-gol | la tecnologia ieri ha fatto cilecca Rivisto 100 volte il tocco di mano non si vede

L'episodio di Gondo-gol ha acceso discussioni e polemiche, con il video review che non ha chiarito definitivamente la situazione. Nonostante le immagini riviste più volte, il tocco di mano rimane ambiguo. L'arbitro Massimi, comunque, è stato elogiato per la gestione complessiva della partita, mentre il risultato ha fatto discutere tifoserie e commentatori.

"Se avesse fischiato rigore sull’episodio di Charlys, sarei entrato in campo. L’arbitro Massimi? Ha diretto molto bene la gara. È del Var che si dovrebbe parlare, ma mi fermo qui". Sono parole di Davide Dionigi nel post gara. In effetti la tecnologia ieri ha fatto cilecca. Due gli episodi: il gol annullato a Gondo all’11 e il rosso a Charlys all’89’. Partiamo dal primo: Girma la crossa bassa, Cedric va sulla palla e la mette in rete. Nessuno protesta. Massimi fa segno (mano alla cuffietta) che ci sono controlli in corso. Poi ecco l’annullamento del gol e la gestualità a indicare il motivo: un tocco col braccio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Gondo-gol: la tecnologia ieri ha fatto cilecca . Rivisto 100 volte, il tocco di mano non si vede

