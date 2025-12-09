Golf Alfred Dunhill Championship al via Tre italiani in gara

Oasport.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ultimo appuntamento sudafricano per quanto riguarda l’opening swing del Dp World Tour. Il circuito europeo si sposta, infatti, a  Johannesburg per l’ Alfred Dunhill Championship, torneo che mette in palio 1,5 milioni di euro e 3.000 punti per la Race to Dubai. Qui, l’anno scorso, si impose il sudafricano Shaun Norris davanti al connazionale Ryan Van Velzen, lo svedese Marcus Kinhult e il britannico John Parry di un colpo. Non ci sarà Kristoffer Reitan, vincitore la scorsa settimana del Nedbank Golf Challenge, ma al suo posto diversi giocatori saranno in lizza per contendersi un trofeo discretamente ambito. 🔗 Leggi su Oasport.it

golf alfred dunhill championship al via tre italiani in gara

© Oasport.it - Golf, Alfred Dunhill Championship al via. Tre italiani in gara

Golf, chiusa la Ryder il Dp World Tour vola in Scozia per l’Alfred Dunhill Links Championship

Golf, Alfred Dunhill Links Championship: tre italiani in campo in Scozia con i campioni della Ryder Cup

Golf: Pavan in alto all’Alfred Dunhill Links Championship. Terzetto in testa

Golf, Alfred Dunhill Championship al via. Tre italiani in gara - Ultimo appuntamento sudafricano per quanto riguarda l'opening swing del Dp World Tour. Lo riporta oasport.it