golden globes pynchon dicaprio su tutti

Mentre Una battaglia dopo l’altra, il Pynchon (Vineland) di Paul Thomas Anderson con Leonardo DiCaprio, batte tutti i film per numero di nomination (nove), sono i film di studi indipendenti a dominare le più importanti candidature ai Golden Globes. Dei sei film drammatici in gara per i premi che verranno assegnati l’11 gennaio, tre sono di Neon – Un semplice incidente, L’agente segreto e Sentimental Value –, e concorrono accanto a Frankenstein di Netflix, Sinners di Warner Bros e Hamnet di Focus Features. L’annuncio delle nomination ieri a Los Angeles ha deluso Familia di Francesco Costabile: il candidato italiano agli Oscar del 15 marzo è stato battuto da Un semplice incidente dell’iraniano Jafar Panahi (in corsa per la Francia), dal norvegese Sentimental Value di Joachim Trier, No Other Choice di Park Chan-wook (Corea del Sud), L’agente segreto di Kleber Mendonça Filho (Brasile), La voce di Hind Rajab di Kaouther Ben Hania (Tunisia) e Sirât di Óliver Laxe (Spagna), tutti, tranne il film tunisino, prodotti da Neon. 🔗 Leggi su Quotidiano.net