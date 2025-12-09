Golden Globes 2026 | Wagner Moura e Cynthia Erivo stabiliscono nuovi primati con le loro nomination

Ai Golden Globes 2026, Wagner Moura e Cynthia Erivo si distinguono stabilendo nuovi record con le loro nomination. In corsa per l’ambita statuetta, sono stati riconosciuti rispettivamente per le interpretazioni nei film The Secret Agent e Wicked – Parte 2, segnando un momento di grande rilievo nel panorama cinematografico.

I due attori sono in corsa per un'ambita statuetta grazie alle interpretazioni nei film The Secret Agent e Wicked - Parte 2. Le nomination ai Golden Globes 2026 hanno permesso ad alcune star di stabilire alcuni primati, come accaduto a Wagner Moura e Cynthia Erivo. La cerimonia di premiazione si svolgerà l'11 gennaio 2026 e sarà trasmessa in tv alle 2 di notte, ora italiana, in tutto il mondo. Un primato per il Brasile Wagner Moura è entrato nella storia dei Golden Globes diventato il primo attore brasiliano a ottenere una nomination nella categoria come Miglior Attore Protagonista in un film drammatico grazie al ruolo interpretato in The Secret Agent, diretto da Kleber Mendonca Filho.

