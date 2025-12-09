Golden Globe 2026 da The Pitt a Only Murders in the Building | tutte le nomination

2anews.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Annunciate le nomination per l’83esima edizione dei Golden Globe. A guidare l’evento sarà di nuovo la comica Nikki Glaser. Le nomination dell’83esima edizione dei Golden Globe – annunciate a Los Angeles – aprono ufficiale la cosiddetta ‘season award’ (ovvero ‘la stagione dei premi’). Il film con il maggior numero di candidature ai riconoscimenti assegnati dalla . 🔗 Leggi su 2anews.it

golden globe 2026 da the pitt a only murders in the building tutte le nomination

© 2anews.it - Golden Globe 2026, da The Pitt a Only Murders in the Building: tutte le nomination

Contenuti che potrebbero interessarti

golden globe 2026 the7 cose sui Golden Globes 2026, dagli esclusi alle sorprese - I votanti hanno ignorato alcuni contendenti meritevoli (Task? Si legge su esquire.com

Cerca Video su questo argomento: Golden Globe 2026 The