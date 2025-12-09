Golden Globe 2026 da The Pitt a Only Murders in the Building | tutte le nomination
Annunciate le nomination per l’83esima edizione dei Golden Globe. A guidare l’evento sarà di nuovo la comica Nikki Glaser. Le nomination dell’83esima edizione dei Golden Globe – annunciate a Los Angeles – aprono ufficiale la cosiddetta ‘season award’ (ovvero ‘la stagione dei premi’). Il film con il maggior numero di candidature ai riconoscimenti assegnati dalla . 🔗 Leggi su 2anews.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Congratulazioni a tutte le 27 nomination ai #GoldenGlobes attraverso tutta la The Walt Disney Company. - facebook.com Vai su Facebook
Le nomination dell'83esima edizione dei #GoldenGlobes - annunciate oggi a Los Angeles - aprono la cosiddetta “season award”. Il più candidato ai riconoscimenti assegnati dalla stampa internazionale ai migliori film e show dell'anno è “Una battaglia dopo Vai su X
7 cose sui Golden Globes 2026, dagli esclusi alle sorprese - I votanti hanno ignorato alcuni contendenti meritevoli (Task? Si legge su esquire.com