Gol Day Formez e Regione presentano i nuovi servizi dei Centri per l’impiego

Palermotoday.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Formez collabora attivamente con la Regione per una serie di attività che riguardano i Centri per l’impiego. Tra queste diamo grande valore alla comunicazione, in particolare attraverso i social media, che permette di avere un back costante nel rapporto con cittadini e imprese”. Lo ha detto. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

Intelligenza artificiale, evento Formez-Regione: “Grande opportunità per la crescita delle imprese siciliane"

“Gol Day”, Formez e Regione presentano i nuovi servizi dei Centri per l’impiego - “Formez collabora attivamente con la Regione per una serie di attività che riguardano i Centri per l’impiego. Riporta mondopalermo.it