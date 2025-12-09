Gnignaredia | il nuovo album dei bellamorèa celebra i canti di Natale della Sicilia
Il duo musicale Bellamorèa presenta il loro nuovo album
Il duo musicale Bellamorèa annuncia l’uscita del nuovo album “Gnignaredia" – Testi e canti della tradizione popolare del Natale in Sicilia”, disponibile dall’8 dicembre 2025 su tutte le piattaforme digitali. Un progetto che unisce ricerca etnomusicale, memoria collettiva e nuove armonizzazioni. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
