Gnignaredia | il nuovo album dei bellamorèa celebra i canti di Natale della Sicilia

Cataniatoday.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il duo musicale Bellamorèa presenta il loro nuovo album

Il duo musicale Bellamorèa annuncia l’uscita del nuovo albumGnignaredia" – Testi e canti della tradizione popolare del Natale in Sicilia”, disponibile dall’8 dicembre 2025 su tutte le piattaforme digitali. Un progetto che unisce ricerca etnomusicale, memoria collettiva e nuove armonizzazioni. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

Cerca Video su questo argomento: Gnignaredia Nuovo Album Bellamor232a