Durante un incontro a Londra, le discussioni tra leader internazionali si sono concentrate sulla possibilità di una soluzione diplomatica in Ucraina. In questo contesto, gli Stati Uniti suggeriscono a Zelensky di considerare seriamente il piano di pace proposto dall'ex presidente Trump, che prevede la demilitarizzazione del Donbass e potrebbe rappresentare un passo importante verso la stabilità regionale.

L’incontro a Londra con Merz, Starmer e Macron è un inutile tentativo di guadagnare tempo. E Volodymyr Zelensky farebbe meglio a firmare il piano di pace tra Ucraina e Russia proposto da Donald Trump. Il presidente ucraino si trova ad affrontare crescenti pressioni da parte degli Stati Uniti. Washington vuole che Kiev accetti le perdite territoriali e le altre concessioni previste dall’accordo. E, fa sapere Axios, in questo momento la pressione su di lui è maggiore rispetto a quella su Vladimir Putin. Intanto si fa strada l’ipotesi di un Donbass demilitarizzato e sotto tutela Onu. Un modo per l’Ucraina di accettare la proposta russa ma senza cedere territorio. 🔗 Leggi su Open.online