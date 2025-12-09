Gli ultimi giorni di Ceauscescu nel satirico film vincitore nella sezione Orizzonti 2024
Il produttore padovano TRENT FILM propone al Cinema Esperia lo straordinario film rumeno vincitore del premio Miglior Film nella sezione Orizzonti della Mostra del Cinema di Venezia 2022. "L'anno nuovo che non arriva" sarà al Cinema Esperia Lunedì 8 dicembre ore 20.45. Domenica 14 dicembre ore 18.
Fiscal Focus. Ultimi giorni per la Rottamazione-quater: cosa fare entro il 9 dicembre Il 9 dicembre è l'ultimo giorno utile per pagare le rate della Rottamazione-quater senza perdere le agevolazioni. Ecco chi deve pagare e cosa succede in caso di ri
Ultimi giorni per pagare la decima rata del piano di #DefinizioneAgevolata e la seconda rata per chi è stato riammesso all'agevolazione. Con i 5 giorni di tolleranza e i differimenti in caso di giorni festivi, puoi pagare fino al 9 dicembre