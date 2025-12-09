Gli ultimi giorni di Ceauscescu nel satirico film vincitore nella sezione Orizzonti 2024

Il produttore padovano TRENT FILM propone al Cinema Esperia lo straordinario film rumeno vincitore del premio Miglior Film nella sezione Orizzonti della Mostra del Cinema di Venezia 2022. “L'anno nuovo che non arriva” sarà al Cinema Esperia Lunedì 8 dicembre ore 20.45. Domenica 14 dicembre ore 18. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

