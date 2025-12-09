Gli splendidi presepi scolpiti nel legno da Angelo e Berardo
Angelo Gamba e Berardo D'Ulisse. Sono loro i due scultori che hanno realizzato gli splendidi presepi allestiti a Somasca presso l'ex oratorio con entrata da via Fredda 4, zona basilica di San Girolamo. Natività scolpite nel legno curando ogni dettaglio, tra devozione e tradizione. Gesù bambino. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
