Gli splendidi presepi scolpiti nel legno da Angelo e Berardo

Leccotoday.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Angelo Gamba e Berardo D'Ulisse. Sono loro i due scultori che hanno realizzato gli splendidi presepi allestiti a Somasca presso l'ex oratorio con entrata da via Fredda 4, zona basilica di San Girolamo. Natività scolpite nel legno curando ogni dettaglio, tra devozione e tradizione. Gesù bambino. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

