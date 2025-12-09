Gli Of Monsters and Men tornano in Italia con tre live a giugno 2026

Gli Of Monsters and Men, collettivo indie-folk islandese molto amato, annunciano tre date italiane a giugno 2026. Gli Of Monsters and Men, collettivo indie-folk islandese tra i più amati a livello internazionale, annunciano tre attee date italiane, in occasione dell’uscita del nuovo album All Is Love and Pain in the Mouse Parade, un’opera che segna il ritorno della band a sei anni di distanza dall’ultimo LP Fever Dream. I concerti saranno il 24 giugno 2026 all’anfiteatro degli scavi di Pompei, il 25 al Sequoie Music Park di Bologna, il 26 al Teneramente Festival all’anfiteatro del Vittoriale. Biglietti in vendita dalle ore 10 di venerdì 12 dicembre. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

