Gli Of Monsters and Men tornano in Italia con tre live a giugno 2026
Gli Of Monsters and Men, collettivo indie-folk islandese molto amato, annunciano tre date italiane a giugno 2026. Gli Of Monsters and Men, collettivo indie-folk islandese tra i più amati a livello internazionale, annunciano tre attee date italiane, in occasione dell’uscita del nuovo album All Is Love and Pain in the Mouse Parade, un’opera che segna il ritorno della band a sei anni di distanza dall’ultimo LP Fever Dream. I concerti saranno il 24 giugno 2026 all’anfiteatro degli scavi di Pompei, il 25 al Sequoie Music Park di Bologna, il 26 al Teneramente Festival all’anfiteatro del Vittoriale. Biglietti in vendita dalle ore 10 di venerdì 12 dicembre. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu
Avete già prenotato? GIOVEDI 4 DICEMBRE il Grunge torna protagonista al KILL JOY con il grande WILL HUNT (Evanescence, Vasco Rossi, Heroes and Monsters) ? GRUNGE NIGHT celebra nella stessa sera tutta la scena di Seattle e i suoi protagon - facebook.com Vai su Facebook
Of Monsters and Men protagonisti al Tener-a-mente Festival - Appuntamento venerdì 26 giugno 2026 sul palco vista lago di Gardone Riviera. primabrescia.it scrive
Ballando con le stelle, è scontro tra Nancy Brilli e Rossella Erra: chi ha ragione? ildifforme.it
Federica Pellegrini, la figlia Matilde in ospedale: “Respiro che si fermava, ho perso anni di vita” cinemaserietv.it
Quarto, danneggiati i locali dell’Ufficio Urbanistica. Il sindaco Sabino: “Episodio inquietante” teleclubitalia.it
Mostra su neoclassicismo alle Gallerie d’Italia a Milano tv2000.it
Harry’s Bar riapre a Firenze: nuova location in via Il Prato vicino al Brindellone firenzepost.it
Benfica – Napoli, Conte può cambiare: pronte due novità dal 1’ spazionapoli.it