Gli Evanescence live in Italia con un’unica data nel 2026

Gli Evanescence tornano nel nostro Paese annunciando l’unica data italiana del tour mondiale 2026. Gli Evanescence, l’iconica rock band statunitense pluripremiata ai Grammy Awards, torna nel nostro Paese annunciando l’unica data italiana del tour mondiale 2026. L’appuntamento, prodotto da Vivo Concerti, è previsto per lunedì 28 settembre 2026 all’Unipol Arena di Bologna e sarà l’occasione per celebrare i loro vent’anni di carriera e ripercorrere un percorso artistico in costante evoluzione. Ad aprire il concerto di Bologna saranno la cantante e attrice statunitense Poppy – presente in tutte le date del tour nel Regno Unito e in Europa – e il duo britannico Nova Twins, che si esibirà esclusivamente nelle tappe europee. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

