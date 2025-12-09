Gli alberi della prevenzione tornano a illuminare la Città ospedaliera

Avellinotoday.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli alberi della prevenzione sono tornati a illuminare la piazza centrale della Città ospedaliera, portando con sé colori che parlano di coraggio, memoria e vicinanza.È il settimo anno di questa iniziativa, ma l’emozione resta intatta: ogni pallina donata non è solo un addobbo, ma una storia che. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

